Groupe PSA заявила об отзыве авто Citroen и Peugeot в РФ

Речь идет об авто, которые реализовали с ноября прошедшего года по июнь текущего года. Данная информация предоставлена Росстандартом. Эти транспортные средства отзывают вследствие обнаружения неполадок в работе силовой установки. Специалистами выявлены проблемы в функционировании системы охлаждения двигателя. При неправильной работе мотор может в итоге выйти из строя.Владельцы данных транспортных средств для исправления ошибок должны будут обратиться к специалистам официальных сервисных центров. Там эксперты выполнят обновление программного обеспечения, которое имеет прямое отношение к работе силовой установки.