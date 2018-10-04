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Groupe PSA заявила об отзыве авто Citroen и Peugeot в РФ

Представители российского подразделения компании Groupe PSA заявили, что стартует программа, которая подразумевает отзыв 453 экземпляров авто. Под вынужденный ремонт в данном случае попадут отдельные версии Citroen, а также Peugeot.
Groupe PSA заявила об отзыве авто Citroen и Peugeot в РФ

Речь идет об авто, которые реализовали с ноября прошедшего года по июнь текущего года. Данная информация предоставлена Росстандартом. Эти транспортные средства отзывают вследствие обнаружения неполадок в работе силовой установки. Специалистами выявлены проблемы в функционировании системы охлаждения двигателя. При неправильной работе мотор может в итоге выйти из строя.

Владельцы данных транспортных средств для исправления ошибок должны будут обратиться к специалистам официальных сервисных центров. Там эксперты выполнят обновление программного обеспечения, которое имеет прямое отношение к работе силовой установки.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:47

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