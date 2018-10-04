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«Мошенничество» по нужде: Удастся ли матери-одиночке из Саратовской области избежать наказания

В Саратовской области мать-одиночка оказалась приговорена к 120 часам обязательных работ после обвинений в мошенничестве. Журналисты решили привлечь внимание общественности к данному делу, передает "ПолитЭксперт".
«Мошенничество» по нужде: Удастся ли матери-одиночке из Саратовской области избежать наказания

С 2010 года мать-одиночка находилась на учете в службе занятости, получая пособие в 4,9 тысячи рублей. Этого должно было хватит на содержание 2-х детей возрастом 11 и 14 лет. Но полученных средств от государства семье из 3-х человек не хватало, поэтому гражданка нашла подработку. Она пару раз занималась уборкой пиццерии, за что получала «пищевые отходы» и незначительное финансовое вознаграждение. При этом работа была неофициальная. В начале 2017 сотрудники полиции оказались заинтересованы действиями матери-одиночки. В МВД составили рапорт, где ей вменялся ущерб государству на 4,9 тысячи, а спустя время он возрос до 7 тысяч и дело стало уголовным.

Суд гражданку назвал виновной, после чего дело матери-одиночки в обществе спровоцировало резонанс. В итоге генпрокурор Саратовской области утвердил решение поднять вопрос об отмене приговора и закрытии дела против женщины в силу малозначительности.

Сама жительница Саратовской области говорит, что у нее не имелось намерений незаконно получать пособие по безработице. Сейчас она нашла официальную работу на кирпичном заводе.


 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:21

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