«Мошенничество» по нужде: Удастся ли матери-одиночке из Саратовской области избежать наказания

С 2010 года мать-одиночка находилась на учете в службе занятости, получая пособие в 4,9 тысячи рублей. Этого должно было хватит на содержание 2-х детей возрастом 11 и 14 лет. Но полученных средств от государства семье из 3-х человек не хватало, поэтому гражданка нашла подработку. Она пару раз занималась уборкой пиццерии, за что получала «пищевые отходы» и незначительное финансовое вознаграждение. При этом работа была неофициальная. В начале 2017 сотрудники полиции оказались заинтересованы действиями матери-одиночки. В МВД составили рапорт, где ей вменялся ущерб государству на 4,9 тысячи, а спустя время он возрос до 7 тысяч и дело стало уголовным.Суд гражданку назвал виновной, после чего дело матери-одиночки в обществе спровоцировало резонанс. В итоге генпрокурор Саратовской области утвердил решение поднять вопрос об отмене приговора и закрытии дела против женщины в силу малозначительности.Сама жительница Саратовской области говорит, что у нее не имелось намерений незаконно получать пособие по безработице. Сейчас она нашла официальную работу на кирпичном заводе.