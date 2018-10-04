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Энрике Иглесиас в Киеве на концерте страстно поцеловал фанатку

В Киеве прошёл концерт Энрике Иглесиаса, который запомнился раскованным поведением певца. Он страстно расцеловал девушку, которая прорвалась на сцену.
Энрике Иглесиас в Киеве на концерте страстно поцеловал фанатку

43-летний певец начал своё выступление в Киеве с четырёхчасовым опозданием. Как потом отметили поклонники, это было не самое важное. Энрике Иглесиас исполнял песни под фонограмму, причём даже не старался скрыть это. Во время концерта на сцену прорвалась девушка, которая подарила своему кумиру рисунок. В знак благодарности испанец страстно поцеловал поклонницу, отчего та пришла в явный восторг и долго не хотела отпускать своего любимца. После объятий она попросила сделать на память селфи, а потоп запрыгнула к знаменитости на руки. От неожиданности Иглесиас едва устоял, но вовремя прибежали охранники.

Украинская фанатка не первая девушка, которую Энрике Иглесиас целует на сцене во время концерта. Сам певец рассказывает о том, что его любимая жена Анна Курникова самая лучшая в мире, и он благодарит её за любовь.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:30

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