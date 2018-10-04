Альбина Джанабаева “засветила” обнаженную грудь на новом фото в Instagram

На своей странице Джанабаева поделилась снимком из новой фотосессии, выполненным в черно-белых тонах. Экс-участница “ВИА Гры” сидит на стуле в плаще, расклешенных брюках и туфлях на каблуке. При этом под верхней одеждой у певицы ничего нет, поэтому можно рассмотреть выступающую грудь и участок обнаженного тела.В комментариях фолловеры восхитились тем, насколько роскошно выглядит Альбина Джанабаева. Поклонникам понравился образ знаменитости, в том числе прическа. Публикация успела собрать множество отметок “Мне нравится” и десятки комментариев от подписчиков.