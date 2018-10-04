Ученые открыли первый спутник планеты за пределами Солнечной системы
Впервые за пределами Солнечной системы ученым удалось обнаружить спутник у экзопланеты Kepler-1625b. Открытие сделали специалисты космического агентства NASA благодаря данным, полученным с помощью орбитальных спутников «Хаббл» и «Кеплер».
Перед открытием астрофизики долгое время наблюдали за созвездием Лебедя, где, предположительно, находился спутник. Сейчас никаких сомнений в его существовании не имеется. Более того, ученые уже определили массу Kepler-1625b, она составляет 1,5% от массы экзопланеты.
Несмотря на то, что в Солнечной системе спутники имеются почти у всех планет, за ее пределами найти аналогичные небесные тела не удавалось. Открытие спутника у Kepler-1625b, по словам представителя Дирекции научных миссий NASA Томаса Зурбухена, позволит расширить понимание того, как они формируются. Примечателен тот факт, что спутник преимущественно состоит из газов.
Перед открытием астрофизики долгое время наблюдали за созвездием Лебедя, где, предположительно, находился спутник. Сейчас никаких сомнений в его существовании не имеется. Более того, ученые уже определили массу Kepler-1625b, она составляет 1,5% от массы экзопланеты.
Несмотря на то, что в Солнечной системе спутники имеются почти у всех планет, за ее пределами найти аналогичные небесные тела не удавалось. Открытие спутника у Kepler-1625b, по словам представителя Дирекции научных миссий NASA Томаса Зурбухена, позволит расширить понимание того, как они формируются. Примечателен тот факт, что спутник преимущественно состоит из газов.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:34