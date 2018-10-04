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Ученые открыли первый спутник планеты за пределами Солнечной системы

Впервые за пределами Солнечной системы ученым удалось обнаружить спутник у экзопланеты Kepler-1625b. Открытие сделали специалисты космического агентства NASA благодаря данным, полученным с помощью орбитальных спутников «Хаббл» и «Кеплер».
Ученые открыли первый спутник планеты за пределами Солнечной системы

Перед открытием астрофизики долгое время наблюдали за созвездием Лебедя, где, предположительно, находился спутник. Сейчас никаких сомнений в его существовании не имеется. Более того, ученые уже определили массу Kepler-1625b, она составляет 1,5% от массы экзопланеты.

Несмотря на то, что в Солнечной системе спутники имеются почти у всех планет, за ее пределами найти аналогичные небесные тела не удавалось. Открытие спутника у Kepler-1625b, по словам представителя Дирекции научных миссий NASA Томаса Зурбухена, позволит расширить понимание того, как они формируются. Примечателен тот факт, что спутник преимущественно состоит из газов.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:34

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