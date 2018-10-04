Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу Нурмагомедову

Поединок за звание чемпиона мира между Макгрегором и Нурмагомедовым стартует уже 6 октября. В среду спортсмены организовали открытую тренировку. Ирландский боец себя вел весьма вызывающе и пообещал легко победить российского спортсмена. В частности, он заявил, что Нурмагомедов слишком легко пропускает удары соперников. Он дал обещание победить россиянина нокаутом.Хабиб Нурмагомедов был немногословен, отметив, что через три дня все станет понятно.