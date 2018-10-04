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Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу Нурмагомедову

Конор Макгрегор, который представляет Ирландию, пообещал "снести голову" своем оппоненту Хабибу Нурмагомедову. Бой спортсменов пройдет уже через несколько дней в Лас-Вегасе.
Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу Нурмагомедову

Поединок за звание чемпиона мира между Макгрегором и Нурмагомедовым стартует уже 6 октября. В среду спортсмены организовали открытую тренировку. Ирландский боец себя вел весьма вызывающе и пообещал легко победить российского спортсмена. В частности, он заявил, что Нурмагомедов слишком легко пропускает удары соперников. Он дал обещание победить россиянина нокаутом.

Хабиб Нурмагомедов был немногословен, отметив, что через три дня все станет понятно.


 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37

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