Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу Нурмагомедову
Конор Макгрегор, который представляет Ирландию, пообещал "снести голову" своем оппоненту Хабибу Нурмагомедову. Бой спортсменов пройдет уже через несколько дней в Лас-Вегасе.
Поединок за звание чемпиона мира между Макгрегором и Нурмагомедовым стартует уже 6 октября. В среду спортсмены организовали открытую тренировку. Ирландский боец себя вел весьма вызывающе и пообещал легко победить российского спортсмена. В частности, он заявил, что Нурмагомедов слишком легко пропускает удары соперников. Он дал обещание победить россиянина нокаутом.
Хабиб Нурмагомедов был немногословен, отметив, что через три дня все станет понятно.
Поединок за звание чемпиона мира между Макгрегором и Нурмагомедовым стартует уже 6 октября. В среду спортсмены организовали открытую тренировку. Ирландский боец себя вел весьма вызывающе и пообещал легко победить российского спортсмена. В частности, он заявил, что Нурмагомедов слишком легко пропускает удары соперников. Он дал обещание победить россиянина нокаутом.
Хабиб Нурмагомедов был немногословен, отметив, что через три дня все станет понятно.
Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37