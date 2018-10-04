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Мужу победившей рак звезды «Дома-2» Елены Степуниной нечем платить алименты

Бывшая участница «Дома-2» Елена Степунина победила смертельную болезнь, но безволие мужа преломить не смогла и теперь намерена разводиться с отцом своего ребенка. Впрочем, с Матвеем родителю видеться не запрещено, ведь между мальчиком и папой сложились отличные отношения.
Мужу победившей рак звезды «Дома-2» Елены Степуниной нечем платить алименты

За время болезни Степуниной пришлось преодолевать немало трудностей, причем касающихся не только здоровья, но и материальных. Теперь молодая женщина вынуждена активно работать, чтобы прокормить и себя, и свою маму, и маленького сына. Муж в обеспечении семьи не участвует, потому Елена готова с ним развестись.

Мужу победившей рак звезды «Дома-2» Елены Степуниной нечем платить алименты

По ее словам, предпосылки для расставания уже были давно. Между супругами возникали споры и скандалы, но с тех пор, как Степунина ушла от мужа, у них довольно теплые отношения. Елена оставила супругу и квартиру, и машину, за которую он обещал вернуть деньги, но так и не сделал этого. Женщина сомневается, что отец Матвея сможет платить алименты, ведь он нигде не работает. За все время мужчина выделил Степуниной 2700 рублей.

Мужу победившей рак звезды «Дома-2» Елены Степуниной нечем платить алименты

При этом девушка заявляет, что он «не плохой человек, а плохой мужик», но если в качестве мужа он ей не подходит, то на дружбу с ним она согласна.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:07

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