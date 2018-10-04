Мужу победившей рак звезды «Дома-2» Елены Степуниной нечем платить алименты

За время болезни Степуниной пришлось преодолевать немало трудностей, причем касающихся не только здоровья, но и материальных. Теперь молодая женщина вынуждена активно работать, чтобы прокормить и себя, и свою маму, и маленького сына. Муж в обеспечении семьи не участвует, потому Елена готова с ним развестись.По ее словам, предпосылки для расставания уже были давно. Между супругами возникали споры и скандалы, но с тех пор, как Степунина ушла от мужа, у них довольно теплые отношения. Елена оставила супругу и квартиру, и машину, за которую он обещал вернуть деньги, но так и не сделал этого. Женщина сомневается, что отец Матвея сможет платить алименты, ведь он нигде не работает. За все время мужчина выделил Степуниной 2700 рублей.При этом девушка заявляет, что он «не плохой человек, а плохой мужик», но если в качестве мужа он ей не подходит, то на дружбу с ним она согласна.