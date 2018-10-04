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В Аргентине на строительной площадке был замечен НЛО

В Аргентине на строительной площадке очевидцы смогли зафиксировать предполагаемый НЛО. До этого случая пришельцы не приближались к землянам так близко.
В Аргентине на строительной площадке был замечен НЛО

Уфолог Скотт Уоринг рассказал, что накануне на его страницу в Twitter поступил видео-доклад об увиденном. Один из рабочих на стройплощадке делал фото, касающиеся рабочего процесса. Внезапно над строительным объектом возник загадочный летающий объект. НЛО имеет затемненное круглое окно для пилота, при этом судно по размеру составляет половину обычного мотоцикла.


По словам эксперта, пришельцы осведомлены, что зрение человека не позволяет ему рассмотреть объект, который двигается с очень значительной скоростью. Он попросту может ему казаться невидимым. Это в очередной раз выступает доказательством того, что инопланетяне не только посещают планету, но и следят за людьми, уверен конспиролог.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30

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