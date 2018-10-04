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В середине 2019 года в Россию приедет новый кроссовер Toyota RAV4

Кроссовер нового поколения Toyota RAV4 появится на российском рынке в середине 2019 года. В России будут представлены автомобили с двумя типами двигателей объемом 2,0 и 2,5 литров с 6-ступенчатой механической и 8-диапазонной автоматической коробками передач.
В середине 2019 года в Россию приедет новый кроссовер Toyota RAV4

Базовая модификация Toyota RAV4 имеет только передний привод, а вот максимальную вариацию кроссовера оборудуют системой Dynamic Torque Vectoring AWD, автоматически перераспределяющей крутящий момент между осями. Кроме того, теперь RAV4 имеет систему безопасности Toyota Safety Sense 2.0, предотвращающую столкновение с людьми или животными даже в ночное время.

Пятое поколение кроссовера Toyota RAV4 прибавило в габаритах: длина автомобиля увеличилась на 55 мм, ширина — на 9 мм, а высота — на 29 мм. На 79 литров увеличился багажный отсек, теперь его объем составляет 629 литров. Интерьер аналогичным образом претерпел изменения, между передними сиденьями появилась многофункциональная консоль, приборная панель стала наполовину цифровой, внутри салона поместили 8-дюймовый тачскрин, отвечающий за управление мультимедийным комплексом.


 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:56

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