Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания

В большинстве взрывов смартфонов отмечается, что основной причиной является перезаряд. Поэтому важно избегать зарядки устройства в течение долгих часов или ночью. Кроме того, нельзя оставлять девайсы под подушкой во время зарядки, так как это может привести к перегреву и смартфон загорится. Также привычка играть в игры или смотреть фильмы, когда телефон подключен к розетке для зарядки, значительно повышает температуру батареи и может привести к взрывам. В период, когда пополняется заряд, лучше отказаться от прослушивания музыки в наушниках, а еще необходимо отключать кабель во время звонков.Среди других факторов возгорания смартфона привычка оставлять заряжающийся девайс под прямыми солнечными лучами. Лучше не использовать при зарядке удлинители и всегда применять зарядное устройство, которое поставляется с телефоном, а также оригинальные аккумуляторы производителя.