Умные часы Watch W7 от LG обзавелись механическими стрелками

Сообщается, что устройство может работать в течении более чем 3 месяцев в режиме Watch Only, при котором многофункциональный гаджет превращается на время в обыкновенные часы. Использование же всех функций умных часов сократит этот период до двух дней. Watch W7 оснащены "операционкой" Snapdragon Wear 2100 вместо более новой версии Wear 3100. Стрелки девайса, как стало известно, можно будет использовать и как секундомер, а в случае необходимости они способны заменить компас.Полный список функций устройства пока неизвестен, однако, судя по количеству оперативной и флеш-памяти, 768 Мб и 4 Гб соответственно, возможностей у нового гаджета будет немало. Задняя панель может настраиваться по усмотрению владельца.