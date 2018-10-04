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Юлия Савичева рассказала о своей эмоциональности

На странице в Instagram Юлия Савичева опубликовала пост, в котором поделилась секретом своей личности. Исполнительница рассказала, что она является весьма эмоциональным человеком.
Юлия Савичева рассказала о своей эмоциональности

Юлия Савичева рассказала, что больше всего ее переполняют эмоции в тот момент, когда она поет или танцует. Также исполнительница вспомнила о своей юности, написав: "Помню, в мои 13-14 лет, приходя домой со школы, пока никого не было, я обожала петь. Встав в центре комнаты лицом к стене, я пела все, что чувствовала на тот момент". В записи знаменитость сообщила, что людям не нужно стесняться своих эмоций, особенно если они касаются переживаний. После того, как они выйдут наружу, человеку станет намного легче.

Подписчикам Юлии Савичевой понравилась история из жизни исполнительницы. Многим совет кумира показался весьма полезным, и они высказали мнение о том, что из-за всплеска эмоций композиции певицы становятся еще более чувственными.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:11

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