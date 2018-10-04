Анна Хилькевич попрощалась с телесериалом “Универ. Новая общага”

Анна Хилькевич в соцсети обнародовала пост, в котором попрощалась со съемками в телесериале “Универ”. Поклонники признали, что откровения кумира являются довольно трогательными. Знаменитость отметила, что начала сниматься в сериале, когда ей было 25 лет. По ее словам, роль Маши Беловой просто изменила всю ее жизнь, и за семь лет существования телепроекта произошло очень много интересного. При этом Хилькевич благодарна за подаренный ей опыт. В конце публикации артистка призналась, что воспоминания о съемках будут всегда в ее сердце.Пост в течение суток сумел собрать около 300 отметок «Мне нравится» и более 1,4 тыс комментариев. Поклонники оставили слова благодарности за «прекрасный сериал», сообщив, что надеются на выход нового сезона.