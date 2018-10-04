Анастасия Костенко о своей беременности: «Переживала, чтобы не было выкидыша»

Не секрет, что в конце 2016 года Дмитрий Тарасов официально расстался с поющей теледивой Ольгой Бузовой, а в скором времени представил преданным поклонникам свою новую молодую пассию – ростовскую модель Анастасию Костенко. Через год бурных романтических отношений парочка сыграла свадьбу и даже прошла обряд венчания в храме. В середине лета звездные супруги стали родителями.Для Тарасова стать отцом не впервой, ведь от первого брака у футболиста уже подрастает наследница Ангелина, которая в свои 9 лет начала делать первые шаги в модельном бизнесе. По словам Анастасии Костенко, во время беременности у нее время от времени возникало очень много опасений и страхов, о которых она решила рассказать верным фанатам только сейчас. К примеру, модель то и дело волновалась перед каждым УЗИ, так как боялась потерять малыша, а на более поздних сроках беременности будущую мамочку страшило то, что ребенок не слишком часто пинается у нее в животе.К счастью, на сегодняшний день все осталось в прошлом, ведь сейчас Анастасия вспоминает все девять месяцев своей беременности с улыбкой на лице. Супруга Дмитрия Тарасова неоднократно подчеркивала, что родила дочку самостоятельно, а после появления на свет малышки долгое время носила послеродовой корсет, который помог ей быстро вернуть прежние формы.Стоит отметить, что некоторое время Анастасия Костенко пыталась убедить своих многочисленных подписчиков, что ей очень легко удается справляться с новорожденной малышкой. Однако несколько часов назад модель откровенно призналась интернет-пользователям, что без помощи Тарасова ей становится куда тяжелее обходиться с дочерью. По мнению теледивы, из-за темперамента и чрезмерной активности 3-х месячной Миланы она попросту сделала малышку ручной.