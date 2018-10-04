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Анастасию Волочкову раскритиковали за слишком худые ноги

Пользователи Сети раскритиковали Анастасию Волочкову за слишком худые ноги. Соответствующий снимок знаменитой балерины появился на ее странице в Instagram.
Анастасию Волочкову раскритиковали за слишком худые ноги

Анастасия Волочкова является активным пользователем социальных сетей и часто публикует фотографии и видео. У балерины имеется множество преданных поклонников и немало недоброжелателей, которые постоянно критикуют ее публикации. Опасаясь волны негатива в свой адрес, знаменитость часто закрывает возможность комментировать свои посты. Несколько дней назад Волочкова опубликовала в социальной сети новое фото. Поклонники балерины сразу начали писать, как ей идет платье, и какая у нее хорошая фигура.

Анастасию Волочкову раскритиковали за слишком худые ноги

Хейтеры тоже не упустили возможности высказать свое мнение. Они начали критиковать знаменитую балерину за слишком худые ноги. Многие высказались и по поводу того, что в Instagram Анастасии Волочковой стало появляться слишком много рекламных постов.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:04

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