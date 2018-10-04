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Пастор перед смертью назвал роль России в приближающемся конце света

Президент Всемирного библейского сообщества, пастор Кентон Бешор, перед смертью назвал дату конца света и роль в этом России. Несмотря на то, что скончался священник в 2016 году, доступ к его записям появился только сейчас.
Пастор перед смертью назвал роль России в приближающемся конце света

Бешор всю жизнь посвятил изучению Библии, а также поиску скрытых в ней посланий. Перед своей смертью он успел рассказать некоторым близким людям о том, что ему удалось выяснить конкретную дату кона света. По словам священника, первая стадия апокалипсиса начнется в 2021, а окончится в 2028 со вторым пришествием Иисуса Христа. Такие выводы были сделаны на основе неких 7-ми знаков грядущего события, 5 из которых, по его словам, уже произошли. Кроме того, исследователь утверждал о том, что есть еще 15 подсказок.

Кентон Бешор утверждал, что все начнется с войны между Ираном и Израилем. В какой-то момент противостояния к конфликту подключится Россия, ознаменовав тем самым начало Армагеддона. Основания для подобных утверждений пастор нашел в Евангелии, однако точного места не указал.


 
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В мире / Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:09

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