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Украина была готова к бою с Россией в Керченском проливе

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко сообщил о готовности моряков Украины к бою с пограничниками из РФ непосредственно в Керченском проливе. Осуществляя переход под Крымским мостом, моряки на кораблях «Донбасс» и «Корец» находились в полной боевой готовности.
Украина была готова к бою с Россией в Керченском проливе

По словам Коваленко, во время морского маневра он чувствовал, что на суднах обстановка накалилась. Пулеметы были заряжены, два человека, стоявшие на самом видном месте, демонстрировали свою полную экипировку. Все были готовы вступить в бой, даже пожарные рукава заранее заготовили, чтобы при возможности «смыть» ими пограничников России.

Проход буксира «Корец» и поисково-спасательного судна «Донбасс» под Крымским мостом имел место 23 сентября. Судна совершили маневр, будучи под сопровождением пограничных кораблей ФСБ.


 
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Политика / В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:23

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