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Стиляга Ксения Бородина заправила штаны в носки

Модная телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2», 35-летняя Ксения Бородина шокировала подписчиков, заправив джинсы в носки.
Стиляга Ксения Бородина заправила штаны в носки

Несколько часов назад многими любимая теледива Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, под которой знаменитость решила поразмышлять на тему того, как же живут парочки, у которых в 30-35 лет еще нет наследников.

По словам Бородиной, когда ее родители были молодыми, очень неприлично было в двадцать лет не состоять в браке. Особенно это касалось девушек. В современном мире граница возраста очень сильно сдвинулась вперед, поэтому, если у молодой парочки возрастом от 30 до 35 еще нет наследников, это считается вполне нормальным явлением.

Теледива заявила подписчикам, что убеждена в том, что чем дальше, тем заметнее это будет отражаться и на более старшем поколении, ведь зачастую пожилые люди находят свое занятие уже на пенсии, так как становятся не только социальными и наполненными силами, но и более активными.

Стиляга Ксения Бородина заправила штаны в носки

В конце своего поста Ксения Бородина сообщила поклонникам, что на днях праздновали День пожилого человека, поэтому посоветовала фанатам с опозданием, но все-таки поздравить своих близких и любимых людей, и пожелать им очень много сил и энергии. Впрочем, многочисленные интернет-пользователи обратили внимание не на свежий пост Ксении Бородиной, а на ее новые фотографии, на которых телеведущая реалити-шоу «Дом-2» заправила джинсы в носки.

Стоит подчеркнуть, что 35-летняя телезнаменитость, по всей видимости, предвидела нелицеприятные высказывания в свой адрес, поэтому под одним из снимков даже написала, что с нетерпением ждет комментарии именно тех самых «модниц», которые уж точно знают, что заправлять штаны в носки никогда не было стильным.

«Бородина, ты как всегда продолжаешь пользоваться в другой стране тем, что тебя никто не знает? Все-таки заправленные джинсы в носки – это слишком, как по мне!» - написал один из недоброжелателей Ксении Бородиной в Сети.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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