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Главный тренер сборной РФ решил дать совет пьющим людям

Станислав Черчесов в одном из своих интервью дал совет пьющим людям. Также главный тренер сборной России по футболу рассказал о своих увлечениях и личной жизни.
Главный тренер сборной РФ решил дать совет пьющим людям

Станислав Черчесов сообщил, что его семья ведет весьма активный образ жизни, катается на лыжах, играет в хоккей и занимается бегом. Главный тренер сборной России по футболу рассказал, что в силу его занятости времени на спорт не всегда хватает, но он все равно старается его находить. Также он посоветовал людям, которые употребляют алкоголь, хорошо закусывать.

Говоря о сборной РФ по футболу, Станислав Черчесов сообщил, что в этом виде спорта не бывает «вчера». В нем есть только «сегодня» и «завтра». Пока отечественная сборная находится на стадии «сегодня».


 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:18

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