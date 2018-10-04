Главный тренер сборной РФ решил дать совет пьющим людям
Станислав Черчесов в одном из своих интервью дал совет пьющим людям. Также главный тренер сборной России по футболу рассказал о своих увлечениях и личной жизни.
Станислав Черчесов сообщил, что его семья ведет весьма активный образ жизни, катается на лыжах, играет в хоккей и занимается бегом. Главный тренер сборной России по футболу рассказал, что в силу его занятости времени на спорт не всегда хватает, но он все равно старается его находить. Также он посоветовал людям, которые употребляют алкоголь, хорошо закусывать.
Говоря о сборной РФ по футболу, Станислав Черчесов сообщил, что в этом виде спорта не бывает «вчера». В нем есть только «сегодня» и «завтра». Пока отечественная сборная находится на стадии «сегодня».
Станислав Черчесов сообщил, что его семья ведет весьма активный образ жизни, катается на лыжах, играет в хоккей и занимается бегом. Главный тренер сборной России по футболу рассказал, что в силу его занятости времени на спорт не всегда хватает, но он все равно старается его находить. Также он посоветовал людям, которые употребляют алкоголь, хорошо закусывать.
Говоря о сборной РФ по футболу, Станислав Черчесов сообщил, что в этом виде спорта не бывает «вчера». В нем есть только «сегодня» и «завтра». Пока отечественная сборная находится на стадии «сегодня».
Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:18