АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с пятью камерами
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

В здании администрации Санкт-Петербурга произошёл взрыв

Как сообщают источники, 4 октября поступило сообщение о взрыве в городской администрации Кировского района Санкт-Петербурга. Есть информация о, по меньшей мере, одном пострадавшем.
В здании администрации Санкт-Петербурга произошёл взрыв

Количество людей, получивших любого рода травмы при взрыве, на текущий момент неизвестно, впрочем, некоторые СМИ утверждают, что пострадал всего один человек. Причина взрыва также не сообщается, в связи с тем, что на данный момент ведется эвакуация людей из здания. Спустя некоторое время, после подсчета граждан, которые вышли, а также тщательного осмотра местности, информация может обновиться.

Стало известно, что на текущий момент на месте происшествия работают несколько экстренных служб. Несмотря на достаточно высокий уровень опасности, представители местных СМИ остаются на месте происшествия для выяснения причин и последствий взрыва.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стиляга Ксения Бородина заправила штаны в носки
Стали известны подробности в деле каннибалов,
Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Лило и
В здании администрации Санкт-Петербурга произошёл
В Петербурге после падения с девятого этажа погиб
Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в
В России вскоре могут появиться виртуальные
«Республика Грозный»: Бузова поздравила жителей
Дима Билан в Instagram показал снимок на фоне
Анну Седокову жёстко раскритиковали за обнажённые
Ученые: Жизнь на Земле имеет внеземное
СМИ: Певица Алёна Свиридова тайно вышла замуж
Хейтеры уверены, что Егору Холявину тяжело
Ученые: Эстроген помогает женщинам жить дольше
В Индии на туристов напал разъяренный слон
В Мытищах дан старт строительству «Датского
У Майи Донцовой отобрали трехкомнатные
Роскачество нашло в картошке химикаты, нитраты и
Дима Билан отправился в Тибет после проблем со
Ольга Орлова не пожелала приехать на концерт
Фанаты: Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
Voice Access от Google позволяет управлять
Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram
Россия заняла второе место по числу смертей во
Сестра умершей участницы «Дома-2» Полины
В Калининградской области женщина выбросила
Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой
Недовольный Максим Фадеев рассказал, кем друг
Астроном снял на видео движущийся по поверхности
Ученые разгадали скрытый текст свитка 16-го века
Просмотреть все новости