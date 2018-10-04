В здании администрации Санкт-Петербурга произошёл взрыв

Количество людей, получивших любого рода травмы при взрыве, на текущий момент неизвестно, впрочем, некоторые СМИ утверждают, что пострадал всего один человек. Причина взрыва также не сообщается, в связи с тем, что на данный момент ведется эвакуация людей из здания. Спустя некоторое время, после подсчета граждан, которые вышли, а также тщательного осмотра местности, информация может обновиться.Стало известно, что на текущий момент на месте происшествия работают несколько экстренных служб. Несмотря на достаточно высокий уровень опасности, представители местных СМИ остаются на месте происшествия для выяснения причин и последствий взрыва.