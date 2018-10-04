Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в пропаганде феминизма и мужененавистничества

Проект «Замуж за Бузову» с участием популярной ведущей «Дом-2» практически сразу приковал внимание всех поклонников певицы, тем более что на российском ТВ еще никогда невеста не выбирала себе женихов. Подобный формат позаимствован из зарубежных источников, и зрители отмечают, что он является прямой пропагандой феминизма и мужененавистничества.Напомним, что в ходе реалити-шоу «Замуж за Бузову» известная телеведущая и певица ищет свою вторую половинку. Кандидатов в мужья Ольги Бузовой зрители называют «накачанными альфонсами», которые пытаются скрыть свою алчность за искренними чувствами к состоятельной невесте.Сама Ольга Бузова пытается найти «мужчину своей мечты» среди молодых людей с выщипанными бровями и наколотыми ботоксом губами, вычисляя кто из них наиболее способен продержаться под ее каблуком.Зрительская аудитория «Замуж за Бузову» уже давно поняла, что никакими чувствами там и не пахнет, а с экрана льется сплошной пиар.