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Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в пропаганде феминизма и мужененавистничества

Зрители нового шоу «Замуж за Бузову» с каждым эфиром все больше убеждаются, что им демонстрируют «сексизм наоборот», в котором алчные мужчины подвергаются унижению и насмешкам.
Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в пропаганде феминизма и мужененавистничества

Проект «Замуж за Бузову» с участием популярной ведущей «Дом-2» практически сразу приковал внимание всех поклонников певицы, тем более что на российском ТВ еще никогда невеста не выбирала себе женихов. Подобный формат позаимствован из зарубежных источников, и зрители отмечают, что он является прямой пропагандой феминизма и мужененавистничества.

Напомним, что в ходе реалити-шоу «Замуж за Бузову» известная телеведущая и певица ищет свою вторую половинку. Кандидатов в мужья Ольги Бузовой зрители называют «накачанными альфонсами», которые пытаются скрыть свою алчность за искренними чувствами к состоятельной невесте.

Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в пропаганде феминизма и мужененавистничества

Сама Ольга Бузова пытается найти «мужчину своей мечты» среди молодых людей с выщипанными бровями и наколотыми ботоксом губами, вычисляя кто из них наиболее способен продержаться под ее каблуком.

Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в пропаганде феминизма и мужененавистничества

Зрительская аудитория «Замуж за Бузову» уже давно поняла, что никакими чувствами там и не пахнет, а с экрана льется сплошной пиар.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:24

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