Тренер: Нурмагомедов находится в лучшей форме перед боем с Макгрегором

В мае 2017 года у Хабиба Нурмагомедова имелись трудности со сгонкой веса. Перед взвешиванием боец смешенных единоборств почувствовал себя плохо, из-за чего он был госпитализирован и пропустил бой с американцем Тони Фергюсоном. Теперь Нурмагомедову предстоит сразиться с ирландским спортсменом Конором Макгрегором — первым обладателем двух титулов чемпиона UFC: в легкой и полулегкой весовых категориях.Впрочем, в 2017 и 2018 годах за пассивность (2 года Макгрегор не выступал на ринге) бойца лишили титулов.