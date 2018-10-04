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Тренер: Нурмагомедов находится в лучшей форме перед боем с Макгрегором

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова оценил форму подопечного, назвав ее лучшей за всю карьеру спортсмена. Со слов Хавьера Мендеса, сейчас боец проходит заключительный этап сгонки веса перед боем с Макгрегором, последние дни самые тяжелые, но он показывает превосходные результаты.
Тренер: Нурмагомедов находится в лучшей форме перед боем с Макгрегором

В мае 2017 года у Хабиба Нурмагомедова имелись трудности со сгонкой веса. Перед взвешиванием боец смешенных единоборств почувствовал себя плохо, из-за чего он был госпитализирован и пропустил бой с американцем Тони Фергюсоном. Теперь Нурмагомедову предстоит сразиться с ирландским спортсменом Конором Макгрегором — первым обладателем двух титулов чемпиона UFC: в легкой и полулегкой весовых категориях.

Впрочем, в 2017 и 2018 годах за пассивность (2 года Макгрегор не выступал на ринге) бойца лишили титулов.


 
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Спорт
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:49

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