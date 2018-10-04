Тренер: Нурмагомедов находится в лучшей форме перед боем с Макгрегором
Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова оценил форму подопечного, назвав ее лучшей за всю карьеру спортсмена. Со слов Хавьера Мендеса, сейчас боец проходит заключительный этап сгонки веса перед боем с Макгрегором, последние дни самые тяжелые, но он показывает превосходные результаты.
В мае 2017 года у Хабиба Нурмагомедова имелись трудности со сгонкой веса. Перед взвешиванием боец смешенных единоборств почувствовал себя плохо, из-за чего он был госпитализирован и пропустил бой с американцем Тони Фергюсоном. Теперь Нурмагомедову предстоит сразиться с ирландским спортсменом Конором Макгрегором — первым обладателем двух титулов чемпиона UFC: в легкой и полулегкой весовых категориях.
Впрочем, в 2017 и 2018 годах за пассивность (2 года Макгрегор не выступал на ринге) бойца лишили титулов.
В мае 2017 года у Хабиба Нурмагомедова имелись трудности со сгонкой веса. Перед взвешиванием боец смешенных единоборств почувствовал себя плохо, из-за чего он был госпитализирован и пропустил бой с американцем Тони Фергюсоном. Теперь Нурмагомедову предстоит сразиться с ирландским спортсменом Конором Макгрегором — первым обладателем двух титулов чемпиона UFC: в легкой и полулегкой весовых категориях.
Впрочем, в 2017 и 2018 годах за пассивность (2 года Макгрегор не выступал на ринге) бойца лишили титулов.
Спорт
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:49