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Криштиану Роналду высказался в Twitter об изнасиловании Кэтрин Майорги

Криштиану Роналду решил откликнуться на обвинения об изнасиловании Кэтрин Майорги. Высказывания спортсмен обнародовал в Twitter-аккаунте.
Криштиану Роналду высказался в Twitter об изнасиловании Кэтрин Майорги

33-летний известный форвард уточнил, что решительно опровергает данные обвинения. По его словам, изнасилование является омерзительным преступлением. Роналду добавил, что такая активность противоречит его верованию, а также тому, что он собой представляет. Он не намерен участвовать в медиаскандалах, просто желает очистить собственное имя. Между тем, Роналду прежде комментировал данные обвинения в рамках трансляции в Intsagram. Футболист назвал все пагубные слухи в его сторону ложью. По словам известного португальца, он собирается засудить Кэтрин Майоргу за клевету.

Еше 28 сентября американка первый раз публично обвинила Криштиану Роналду в надругательстве, что, с ее слов, имело место в 2009 году. За молчание она получила от спортсмена $375 000.


 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:57

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