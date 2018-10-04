Анну Седокову жёстко раскритиковали за обнажённые ягодицы в Instagram

Свежий пост Анны Седоковой на официальной странице в Instagram стал поводом для спора среди её поклонников. Многие посчитали, что певица уже начинает переходить все грани дозволенного, публикуя фотографии, которые почти выходят за рамки просто пикантных. Певица поделилась с подписчиками снимком, продемонстрировав обнажённые ягодицы. При этом она указала, что знает, как именно нужно сфотографироваться, чтобы понравиться своей аудитории. Правда, оказалось, что хозяйка аккаунта на самом деле не ведает, чего от неё хотят подписчики, так как большинство из них высказались по поводу её образа в негативном ключе. В первую очередь они отметили, что теледива подаёт дурной пример не только своим подрастающим детям, но и её молодым поклонницам. Кроме того, подобные фотографии являются безвкусицей.Большая часть почитателей попросила Анну Седокову фотографировать не свою попу, а деток или творческий процесс, так как они устали от оголённых ягодиц знаменитости. Тем не менее, пост начал стремительно набирать популярность и за короткий период собрал более 40 тысяч одобрительных "лайков".