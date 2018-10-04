Приложение Spotife доступно на совместимых музыкальных часах Garmin

Музыкальные часы Fenix 5 Plus, от компании Garmin будут поддерживать приложение Spotife после оформления подписки на Spotife Premium. Новшество позволяет слушать музыку без Интернета и близко расположенного смартфона. Приложение встраивается уже в магазине Connect IQ. После оформления подписки пользователь часов может скачивать музыку и формировать плейлисты.