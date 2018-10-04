Стали известны подробности в деле каннибалов, расчленивших парня в Ленобласти

К местному жителю пришли в гости молодой человек и девочка-подросток, в результате хозяин был зарезан ножом, а после ему отрубили топором голову и руки. Мужчина и 12-летняя девочка решили скрыть следы преступления и инсценировали поджог, скрывшись в неизвестном направлении. Увидев дым из окон, соседи вызвали полицию. Прибывшие на место преступления правоохранительные органы обнаружили в печи голову хозяина дома.Полицейским удалось задержать двух подозреваемых. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. По факту убийства возбуждено уголовное дело.