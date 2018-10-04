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Цена наушников BeatsX от компании Apple снизилась до 9690 рублей

Наушники BeatsX от компании Apple стали значительно дешевле. Как сообщается, цена гаджета снизилась на 2 300 рублей и теперь составляет 9690.
Цена наушников BeatsX от компании Apple снизилась до 9690 рублей

Гарнитура от Apple, как правило, ценится высоким качеством звука, а также достаточно известна своей значительной стоимостью. Впрочем, разработчики выставляют вполне разумный “ценник” с учетом качества готового продукта. Прошлая стоимость BeatsX равнялась 11 990 рублей, однако и разнообразие цветовых палитр, в которых можно приобрести наушники, было куда выше. Не текущий момент гарнитура продается лишь в черном и сером цветах, в то время как ранее можно было приобрести модель в золотой, белой и синей расцветке.

Сокращение цветовой гаммы могло стать причиной снижения стоимости, однако эксперты полагают, что спад цены является предпосылкой к выходу новой гарнитуры. Представители компании, впрочем, пока не делали официальных заявлений по этому поводу.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:43

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