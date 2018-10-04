У The Quiet Man появилась дата релиза

Сюжет игры очень захватывающий и, по словам производителей Square Enix и Human Head Studios, доиграть до конца можно будет за один раз. Парень с ограниченным слухом должен найти за одну ночь свою возлюбленную, которую похитили. В игре совмещены живые актёры и компьютерная анимация. Понять её будет непросто, несмотря на то, что она быстро заканчивается. Звуки окажутся приглушены либо выключены вовсе, так же не будет и субтитров. Поэтому пользователям дали возможность самим придумывать невероятные теории.Купить «The Quiet Man» можно будет с 10% скидкой только с 1 по 15 октября.