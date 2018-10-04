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Хейтеры уверены, что Егору Холявину тяжело появляться на публике в образе Кена

Недоброжелатели бывшего участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Егора Холявина уверены, что молодому человеку в последнее время очень тяжело появляться в обществе в образе Кена.
Хейтеры уверены, что Егору Холявину тяжело появляться на публике в образе Кена

Не секрет, что Егор Холявин стремительно идет к своей мечте. Не так давно звезду телепроекта «Дом-2» признали русским Кеном, чем молодой человек очень гордится. Хейтеры убеждены, что телезнаменитость до конца не понимает, что стал первым, ведь ранее никто не осмеливался так истязать свое тело.

Всем известно, что в результате многочисленных пластических операций Егор Холявин мог попросту погибнуть, ведь врачи не единожды предупреждали молодого человека, что его сердце может в итоге не выдержать очередного наркоза. Тем не менее, осуждение окружающих, предостережения медиков, недопонимание родных и близких, а также отсутствие поддержки любимого человека не остановили экс-участника «Дома-2».

На днях Егор Холявин появился впервые за долгое время на публике. Общественность до сих пор не понимает, что же произошло с молодым человеком, и не решил ли он все-таки отказаться от своей мечты на полпути. По мнению злопыхателей, звезде реалити-шоу «Дом-2» стало тяжело появляться на светских вечеринках, ведь постоянное повышенное внимание журналистов и людей, которые то и дело тычут в него пальцами и обсуждают за спиной, стали злить и даже раздражать телезнаменитость.

Хейтеры уверены, что Егору Холявину тяжело появляться на публике в образе Кена

На сегодняшний день в социальных сетях продолжают активно обсуждать последнее появление Егора Холявина в обществе. По словам многочисленных интернет-пользователей, бывший участник «Дома-2», получив то, о чем так долго мечтал, теперь хочет провалиться сквозь землю от стыда и убежать подальше не только от людей, но и даже от себя самого.

«Чего и следовало ожидать! Холявин так стремился стать российским Кеном, что когда им в итоге стал, понял, что все это не так уж и важно и им на самом деле нет чем хвастаться! У него нет семьи, нет детей, нет даже любимого человека..А одиночество еще никого не грело!» - написал один из недоброжелателей Егора Холявина в Сети.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

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