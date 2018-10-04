Хейтеры уверены, что Егору Холявину тяжело появляться на публике в образе Кена

«Чего и следовало ожидать! Холявин так стремился стать российским Кеном, что когда им в итоге стал, понял, что все это не так уж и важно и им на самом деле нет чем хвастаться! У него нет семьи, нет детей, нет даже любимого человека..А одиночество еще никого не грело!» - написал один из недоброжелателей Егора Холявина в Сети.



Не секрет, что Егор Холявин стремительно идет к своей мечте. Не так давно звезду телепроекта «Дом-2» признали русским Кеном, чем молодой человек очень гордится. Хейтеры убеждены, что телезнаменитость до конца не понимает, что стал первым, ведь ранее никто не осмеливался так истязать свое тело.Всем известно, что в результате многочисленных пластических операций Егор Холявин мог попросту погибнуть, ведь врачи не единожды предупреждали молодого человека, что его сердце может в итоге не выдержать очередного наркоза. Тем не менее, осуждение окружающих, предостережения медиков, недопонимание родных и близких, а также отсутствие поддержки любимого человека не остановили экс-участника «Дома-2».На днях Егор Холявин появился впервые за долгое время на публике. Общественность до сих пор не понимает, что же произошло с молодым человеком, и не решил ли он все-таки отказаться от своей мечты на полпути. По мнению злопыхателей, звезде реалити-шоу «Дом-2» стало тяжело появляться на светских вечеринках, ведь постоянное повышенное внимание журналистов и людей, которые то и дело тычут в него пальцами и обсуждают за спиной, стали злить и даже раздражать телезнаменитость.На сегодняшний день в социальных сетях продолжают активно обсуждать последнее появление Егора Холявина в обществе. По словам многочисленных интернет-пользователей, бывший участник «Дома-2», получив то, о чем так долго мечтал, теперь хочет провалиться сквозь землю от стыда и убежать подальше не только от людей, но и даже от себя самого.