В России вскоре могут появиться виртуальные «гаишники»
В недалеком будущем в РФ может появиться профессия виртуального «гаишника», а также специалисты по созданию цифровых двойников и изучению цифровых аномалий. Разработкой ведущих норм для специальностей сейчас занимаются сотрудники МГТУ им. Баумана и агентства «Автонет».
Со слов главы «Автонета» Ярослава Федосеева, уже через 10 лет студенты смогут обучиться новым профессиям. В обязанности инженера по созданию цифровых двойников, к примеру, включат моделирование поведения водителя и его авто при возникновении экстренных ситуаций. Сотрудники по цифровым аномалиям получат возможность выявлять проблемы у ИИ, а виртуальные дорожные полицейские смогут дистанционно вести наблюдение за безопасностью на дорогах.
Уже сейчас продолжается разработка классификатора озвученных специальностей. «Автонет» представить их должен в конце 2018 года.
Со слов главы «Автонета» Ярослава Федосеева, уже через 10 лет студенты смогут обучиться новым профессиям. В обязанности инженера по созданию цифровых двойников, к примеру, включат моделирование поведения водителя и его авто при возникновении экстренных ситуаций. Сотрудники по цифровым аномалиям получат возможность выявлять проблемы у ИИ, а виртуальные дорожные полицейские смогут дистанционно вести наблюдение за безопасностью на дорогах.
Уже сейчас продолжается разработка классификатора озвученных специальностей. «Автонет» представить их должен в конце 2018 года.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:19