В России вскоре могут появиться виртуальные «гаишники»

Со слов главы «Автонета» Ярослава Федосеева, уже через 10 лет студенты смогут обучиться новым профессиям. В обязанности инженера по созданию цифровых двойников, к примеру, включат моделирование поведения водителя и его авто при возникновении экстренных ситуаций. Сотрудники по цифровым аномалиям получат возможность выявлять проблемы у ИИ, а виртуальные дорожные полицейские смогут дистанционно вести наблюдение за безопасностью на дорогах.Уже сейчас продолжается разработка классификатора озвученных специальностей. «Автонет» представить их должен в конце 2018 года.