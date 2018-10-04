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В Петербурге после падения с девятого этажа погиб подросток

В Санкт-Петербурге после падения с девятого этажа разбился подросток, получив смертельные травмы. О случившемся сообщают в соцсетях.
В Петербурге после падения с девятого этажа погиб подросток

Вечером 3 октября очевидцы наблюдали, как подросток упал с девятого этажа. Прибывшая бригада «скорой помощи» установила смерть от большого количества травм, несовместимых с жизнью. Имя и возраст не разглашаются, но свидетели рассказали, что погибшему было на вид около 16 лет.

Происшествие произошло в Санкт-Петербурге на Славянке, недалеко от местной школы. Ведётся расследование, официальных комментариев пока нет.


 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:27

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