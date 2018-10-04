В Европе официально представлен электромобиль Kia e-Niro

Поскольку электрокар Kia e-Niro стал достаточно популярным, представители компании решили вывести данный автомобиль на европейский рынок. Пользователям будет доступно 2 варианта корейского электромобиля с разными по емкости батареями. Общая производительность Kia e-Niro составляет 136 лошадиных сил, а до 100 км/ч он берет разгон за 9,8 секунды. Электромобиль имеет запас хода 485 км.Пока неизвестна конкретная дата появления обновленной версии Kia e-Niro на европейском рынке. Также не разглашается и цена электрокара для жителей Европы.