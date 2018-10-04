Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»
Студия Disney намеревается явить миру киноадаптацию известного мультфильма «Лило и Стич». Дата выпуска картины ещё неизвестна.
Режиссёрами фильма станут Дэн Лин и Джонатан Айрих, написанием сценария займётся Майк ван Уос. Каст будущей картины ещё не готов, но несколько актрис уже подали заявку на главную роль. Действия происходят на Гавайских островах, поэтому зрелищность картины очень высокая. Девочка Лила, по сюжету, встретила загадочного инопланетянина. В течение фильма оказывается, что на Землю прилетели собратья Стича и пытаются его забрать обратно.
Когда выйдет релиз игровой картины, никто не знает. Пока достоверно известно, что она будет киноадаптирована в стиле «Книги джунглей», в которой сумели воспроизвести игру актёров и компьютерную графику.
Режиссёрами фильма станут Дэн Лин и Джонатан Айрих, написанием сценария займётся Майк ван Уос. Каст будущей картины ещё не готов, но несколько актрис уже подали заявку на главную роль. Действия происходят на Гавайских островах, поэтому зрелищность картины очень высокая. Девочка Лила, по сюжету, встретила загадочного инопланетянина. В течение фильма оказывается, что на Землю прилетели собратья Стича и пытаются его забрать обратно.
Когда выйдет релиз игровой картины, никто не знает. Пока достоверно известно, что она будет киноадаптирована в стиле «Книги джунглей», в которой сумели воспроизвести игру актёров и компьютерную графику.
Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:32