Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»

Режиссёрами фильма станут Дэн Лин и Джонатан Айрих, написанием сценария займётся Майк ван Уос. Каст будущей картины ещё не готов, но несколько актрис уже подали заявку на главную роль. Действия происходят на Гавайских островах, поэтому зрелищность картины очень высокая. Девочка Лила, по сюжету, встретила загадочного инопланетянина. В течение фильма оказывается, что на Землю прилетели собратья Стича и пытаются его забрать обратно.Когда выйдет релиз игровой картины, никто не знает. Пока достоверно известно, что она будет киноадаптирована в стиле «Книги джунглей», в которой сумели воспроизвести игру актёров и компьютерную графику.