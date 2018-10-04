Дима Билан в Instagram показал снимок на фоне живописной реки
Дима Билан опубликовал в сети Instagram снимок, на котором стоит посреди горной реки. Путешествуя по Тибету, певцу удалось не только насладиться пейзажами, но и побывать на лекции Далай-Ламы.
Недавно Дима Билан порадовал подписчиков новым снимком. Певец стоит на камнях посреди горной реки, сзади виднеются горы Тибета. В течении некоторого времени, Билан достаточно часто упоминал о разного рода недомоганиях и плохом самочувствии. По мнению фанатов, горный отдых поможет певцу восстановить здоровье, а также, в обозримом будущем, создать новую концертную программу. Подписчики предполагают, что артист может переосмыслить свое прошлое творчество в новых песнях.
Также стало известно, что Билан посетил лекцию Далай-Ламы. Ее содержание неизвестно, однако, с учетом всемирной славы духовного лидера, вклад которого подтверждает Нобелевская премия мира, можно утверждать, что артист получил незабываемые впечатления.
Недавно Дима Билан порадовал подписчиков новым снимком. Певец стоит на камнях посреди горной реки, сзади виднеются горы Тибета. В течении некоторого времени, Билан достаточно часто упоминал о разного рода недомоганиях и плохом самочувствии. По мнению фанатов, горный отдых поможет певцу восстановить здоровье, а также, в обозримом будущем, создать новую концертную программу. Подписчики предполагают, что артист может переосмыслить свое прошлое творчество в новых песнях.
Также стало известно, что Билан посетил лекцию Далай-Ламы. Ее содержание неизвестно, однако, с учетом всемирной славы духовного лидера, вклад которого подтверждает Нобелевская премия мира, можно утверждать, что артист получил незабываемые впечатления.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:06