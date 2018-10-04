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Дима Билан в Instagram показал снимок на фоне живописной реки

Дима Билан опубликовал в сети Instagram снимок, на котором стоит посреди горной реки. Путешествуя по Тибету, певцу удалось не только насладиться пейзажами, но и побывать на лекции Далай-Ламы.
Дима Билан в Instagram показал снимок на фоне живописной реки

Недавно Дима Билан порадовал подписчиков новым снимком. Певец стоит на камнях посреди горной реки, сзади виднеются горы Тибета. В течении некоторого времени, Билан достаточно часто упоминал о разного рода недомоганиях и плохом самочувствии. По мнению фанатов, горный отдых поможет певцу восстановить здоровье, а также, в обозримом будущем, создать новую концертную программу. Подписчики предполагают, что артист может переосмыслить свое прошлое творчество в новых песнях.

Также стало известно, что Билан посетил лекцию Далай-Ламы. Ее содержание неизвестно, однако, с учетом всемирной славы духовного лидера, вклад которого подтверждает Нобелевская премия мира, можно утверждать, что артист получил незабываемые впечатления.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:06

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