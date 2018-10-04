У Майи Донцовой отобрали трехкомнатные апартаменты в Москве

«Вот и все! Скоро Алексей бросит свою «богатую» невесту с трехкомнатными апартаментами в Москве и найдет себе пассию подостойнее! Купин, Купин, сколько времени потерял зря..!», «На «Доме-2» конкурс «Человек года» начался, вот квартирки то и не стало! Разве сразу не понятно?», «Майе будет уроком! Вот не нужно понтоваться перед всеми!» - продолжают писать телезрители реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

Не секрет, что многочисленные телезрители прославленного телепроекта «Дом-2» по-прежнему не понимают, почему Алексей Купин встречается с Майей Донцовой, ведь абсолютно каждому из них очевидно, что молодой человек на самом деле не испытывает страсти и любви к избраннице. Помимо того, его не единожды «подлавливали» на том, что его привлекают другие более красивые девушки.Преданные поклонники реалити-шоу «Дом-2» долго не исключали, что все это время Алексей держится за Майю только из-за ее прописки в Москве. Только вот, если это и вправду так, то Донцовой придется подыскать себе нового возлюбленного. Ведь у Купина появилось основание «слиться» со свадьбы.Стоит напомнить, что не так давно Донцова вовсю хвасталась своим коллегам по съемочной площадке и телезрителям «Дома-2», что является владелицей трехкомнатных апартаментов в столице. Майя не стала скрывать, что квартиру ей подарил отчим. И вот на днях мужчина, по всей видимости, одумался и решил забрать подарок.Если верить словам матери Майи Донцовой, Ирины Михайловны, то ее бывший супруг изменил свое решение из-за того, что его приемная дочь продолжает участвовать в скандальном телепроекте «Дом-2». Родственница звезды реалити не стала скрывать от своих поклонников, что очень разочаровалась в экс-избраннике, ведь они с Майей уже даже начали планировать роскошный ремонт в подаренной столичной недвижимости.