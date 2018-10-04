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СМИ: Певица Алёна Свиридова тайно вышла замуж

Алёна Свиридова рассказывала о том, что не собирается замуж. Однако на личной странице в Instagram она слегка намекнула на то, что уже это сделала.
СМИ: Певица Алёна Свиридова тайно вышла замуж

В Instagram Свиридова выставила фотографию, на которой она с избранником Давидом Варданяном. Пара выглядит счастливой, а под снимком певица написала: «И жили они долго и счастливо». 56-летняя артистка познакомилась с возлюбленным восемь лет назад, и с тех пор они не разлучаются. Он моложе Свиридовой на 14 лет, но разницы в возрасте не ощущается. Раньше Свиридова рассказывала о том, что не собирается замуж по религиозным соображениям. По её словам, молодые во время бракосочетания клянутся друг другу в любви и верности, для чего следует быть верующим человеком, а себя певица таковой не считает.

После появления снимка в Instagram поклонники считают, что пара, возможно, втайне обвенчалась. Комментарии певица отключила, и теперь подписчикам остаётся только гадать, что все же имела в виду Алёна Свиридова, и действительно ли она тайно вышла замуж.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:40

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