СМИ: Певица Алёна Свиридова тайно вышла замуж

В Instagram Свиридова выставила фотографию, на которой она с избранником Давидом Варданяном. Пара выглядит счастливой, а под снимком певица написала: «И жили они долго и счастливо». 56-летняя артистка познакомилась с возлюбленным восемь лет назад, и с тех пор они не разлучаются. Он моложе Свиридовой на 14 лет, но разницы в возрасте не ощущается. Раньше Свиридова рассказывала о том, что не собирается замуж по религиозным соображениям. По её словам, молодые во время бракосочетания клянутся друг другу в любви и верности, для чего следует быть верующим человеком, а себя певица таковой не считает.После появления снимка в Instagram поклонники считают, что пара, возможно, втайне обвенчалась. Комментарии певица отключила, и теперь подписчикам остаётся только гадать, что все же имела в виду Алёна Свиридова, и действительно ли она тайно вышла замуж.