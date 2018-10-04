Ученые: Жизнь на Земле имеет внеземное происхождение

В ходе работы ученые пришли к заключению, что все живое на Земле вполне могло появиться по вине вторжения кометы, на поверхности которой были элементы, выступающие строительными блоками хромосом. Также фосфористые оксоациды считаются главной базой для воспроизводства живых форм. Специалисты уверены, что условия на комете могут подходить для успешного создания этих элементов. В лаборатории смогли воссоздать условия, которые наблюдались на комете. В процессе они наблюдали выделения оксоацидов, провоцирующих молекулярную эволюцию жизни.Для живых существ на Земле фосфин представляет смертельную опасность. Однако в космосе это вещество в состоянии способствовать формированию редких взаимодействий и связей.