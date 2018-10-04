Фанаты: Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова поразительно похудела после родов

«Настюш, ты такой красоткой стала! Прям невозможно оторвать взгляд! Невероятное преображение после родов!!», «Завидую тебе! Я вот после родов до сих пор не могу взять себя в руки! Расскажи свой секрет», «Лисовая, прям не ожидала такого результата от тебя! Фигура шикарная!» - продолжают писать поклонники Анастасии Лисовой в Сети.

Несмотря на то, что Анастасия Лисова уже давно не является полноправной участницей скандального реалити-шоу «Дом-2», за ее личной жизнью по-прежнему активно следят многочисленные преданные поклонники телешоу. Каждый день длинноволосая красавица делится с фанатами свежей порцией новых фотографий, видеозаписей и сториз, большинство из которых не перестают восхищать ее подписчиков.Не секрет, что чуть больше полугода назад Анастасия и ее 50-летний возлюбленный впервые стали счастливыми родителями. Еще во время беременности Лисова то и дело заявляла, что весьма трепетно относится к своему здоровью и внешнему облику и именно поэтому ограничивает себя в питании, чтобы не набрать лишний вес.По всей видимости, диета пошла Анастасии Лисовой на пользу. Несколько дней назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» прихвастнула интернет-пользователям своей шикарной фигурой. Правда, она подчеркнула, что добиться такого результата ей удалось ежедневными тяжелыми тренировками.Стоит отметить, что рецептом послеродового восстановления Анастасия Лисова с удовольствием решила поделиться со своими подписчиками. По словам звезды «Дома-2», каждый день она очень много времени уделяет спортивным нагрузкам. Вместе с тем, по-прежнему тщательно следит за своим питанием. К слову, Анастасия Лисова не единожды предлагала своим поклонникам личную помощь, если кто-то из них решит начать вести здоровый образ жизни.