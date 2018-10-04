Ученые: Эстроген помогает женщинам жить дольше мужчин

Гормон эстроген буквально “растягивает” старение, определенным образом воздействуя на хромосомы. На кончиках последних имеются теломеры, которые укорачиваются по мере жизни. Женские же теломеры благодаря эстрогену удлиняются, замедляя тем самым старение. Кроме того, рассматриваемый гормон оказывает положительное влияние и на другие составляющие организма, в том числе на сердечно-сосудистую систему, а также на развитие костей.Ученые отмечают, что мужская продолжительность жизни снижена рядом факторов, главными из которых являются вредные привычки, такие как алкоголь и курение. В среднем, мужчины чаще употребляют вещества, негативно сказывающиеся на здоровье организма, в результате чего женская жизнь длиннее примерно на 5 лет.