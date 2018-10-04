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Ольга Орлова не пожелала приехать на концерт памяти Жанны Фриске

На днях уже третий раз состоялся благотворительный концерт «Жанна Фриске – я рядом!», на который пришли как родные и близкие безвременно ушедшей певицы, так и многие ее коллеги, среди которых правда не оказалось ни Анны Семенович ни Ольги Орловой.

Мероприятие проходило в Театриуме на Серпуховке, и один из организаторов концерта памяти Саша Попов рассказал, что много лет дружит с родителями Жанны. Знал и саму артистку, но в этот раз его неприятно поразили бывшие коллеги Фриске по группе «Блестящие», которой Жанн отдала несколько лет своей жизни.

Ольга Орлова не пожелала приехать на концерт памяти Жанны Фриске

Попов сказал, что люди, которые слишком громко при жизни Фриске называли себя ее друзьями, весьма странно отреагировали на участие в этом концерте. Он говорит, что Орлова отказалась, а Семенович сначала была вроде бы была не против, но тоже не приехала - находилась в "другом конце мира - в Подмосковье". От "Блестящих" ответа так и не получили, они просто проигнорировали, сообщил организатор.

Ольга Орлова не пожелала приехать на концерт памяти Жанны Фриске

Примечательно, что сама Жанна Фриске при жизни никогда не фигурировала в грязных интригах закулисных кулуаров. Ей неведома была звездная болезнь и до конца жизни певица оставалась искренним и добродушным человеком, каким и запомнили ее родные, друзья и конечно поклонники.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:48

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