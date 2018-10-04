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Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram “репетицию” родов

Регина Тодоренко устроила “репетицию” родов, поделившись с поклонниками соответствующим видео. Такой ролик экс-ведущая “Орла и Решки” разместила на своей странице в Instagram.
Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram “репетицию” родов

На видео Тодоренко в больничной одежде лежит на каталке, а ее коллега пытается отвезти ее в палату. Голос за кадром озвучивает, что телеведущая собирается “рожать”. При этом позже все же выяснилось, что речь идет о вымышленных родах второго сезона шоу “Пятница с Региной”, который скоро официально стартует.

В подписи к посту Регина Тодоренко отметила, что после первого сезона проекта она очутилась в больнице с воспалением почки. Во втором сезоне, скорее всего, телеведущая снова окажется в палате, но на этот раз ради родов. Фолловеров теледивы ролик позабавил, и в комментариях они отметили, что ждут как выхода шоу, так и пополнения в семье Тодоренко.


 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:23

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