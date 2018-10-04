Роскачество нашло в картошке химикаты, нитраты и тяжелые металлы

Выяснилось, что в картошке, продающейся в отечественных магазинах, нет пестицидов. Вместо них специалисты выявили в пакистанском продукте хлорпрофам и тиаметоксам. Этими химическими веществами обрабатывают картошку для защиты от вредителей и сдерживания прорастания клубней. Помимо этого, в пакистанской и ранней российской картошке эксперты сумели найти повышенную дозу кадмия. Это указывало на то, что овощи выращивали в экологически неблагонадежном месте.В молодой египетской картошке ученые зафиксировали присутствие нитратов, но в большей части картофеля нитраты в основном отсутствовали. Зато практически во всех закупках имелись клубни, пораженные такими болезнями, как парша обыкновенная, фитофтороз, а также мокрая и сухая гниль.