В Индии на туристов напал разъяренный слон

Это произошло в национальном парке Бандипур в Индии. Туристы остановили машину на просёлочной дороге, где в это время проходило небольшое стадо слонов со слонёнком. Скорее всего? папа-слон бросился защищать своё семейство и пытался отогнать людей подальше. Водитель вовремя успел включить двигатель и дать задний ход машине. Разозлившийся большой слон отогнал автомобиль от своего стада и прекратил преследование.Водитель сказал, что это довольно опасно, пересекать дорогу, на которой стоят слоны. Поэтому, отъехав на безопасное расстояние, туристы затаились и переждали. Они решили, что в следующий раз могут не успеть скрыться.