АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с пятью камерами
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

В Индии на туристов напал разъяренный слон

В Индии разъярённый слон погнался за туристами, которые находились в машине и вели съёмку. В погоне животное одержало верх над испуганными людьми.
В Индии на туристов напал разъяренный слон

Это произошло в национальном парке Бандипур в Индии. Туристы остановили машину на просёлочной дороге, где в это время проходило небольшое стадо слонов со слонёнком. Скорее всего? папа-слон бросился защищать своё семейство и пытался отогнать людей подальше. Водитель вовремя успел включить двигатель и дать задний ход машине. Разозлившийся большой слон отогнал автомобиль от своего стада и прекратил преследование.

Водитель сказал, что это довольно опасно, пересекать дорогу, на которой стоят слоны. Поэтому, отъехав на безопасное расстояние, туристы затаились и переждали. Они решили, что в следующий раз могут не успеть скрыться.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире / Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стиляга Ксения Бородина заправила штаны в носки
Стали известны подробности в деле каннибалов,
Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Лило и
В здании администрации Санкт-Петербурга произошёл
В Петербурге после падения с девятого этажа погиб
Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в
В России вскоре могут появиться виртуальные
«Республика Грозный»: Бузова поздравила жителей
Дима Билан в Instagram показал снимок на фоне
Анну Седокову жёстко раскритиковали за обнажённые
СМИ: Певица Алёна Свиридова тайно вышла замуж
Хейтеры уверены, что Егору Холявину тяжело
Ученые: Эстроген помогает женщинам жить дольше
В Индии на туристов напал разъяренный слон
В Мытищах дан старт строительству «Датского
У Майи Донцовой отобрали трехкомнатные
Роскачество нашло в картошке химикаты, нитраты и
Дима Билан отправился в Тибет после проблем со
Ольга Орлова не пожелала приехать на концерт
Фанаты: Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
Voice Access от Google позволяет управлять
Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram
Россия заняла второе место по числу смертей во
Сестра умершей участницы «Дома-2» Полины
В Калининградской области женщина выбросила
Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой
Недовольный Максим Фадеев рассказал, кем друг
Астроном снял на видео движущийся по поверхности
Ученые разгадали скрытый текст свитка 16-го века
LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с
Просмотреть все новости