Сестра умершей участницы «Дома-2» Полины Лобановой устроила ей гламурную фотосессию в гробу
Родственница умершей звезды скандально-известного телепроекта «Дом-2» Полины Лобановой устроила девушке гламурную фотосъемку в гробу.
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» трагически скончалась этим летом. Тело Полины Лобановой было обнаружено в квартире ее друга, куда брюнетка приехала после вечеринки в ночном клубе. По словам свидетелей, в тот злополучный вечер девушка почувствовала себя неважно, однако от помощи врачей скорой, которая прибыла к заведению, телезнаменитость отказалась. По-прежнему остается загадкой, что же на самом деле стало причиной скоропостижной кончины Полины.
Некоторые знакомые Лобановой утверждают, что девушка умерла от передозировки запрещенными препаратами. Заметим, что данную версию до сих пор опровергают не только близкие друзья брюнетки, но и даже ее родственники, в том числе и родная сестра Василиса. Похоронили 20-летнюю Полину Лобанову 7 июля рядом с ее матерью в Подмосковье. Несколько часов назад все социальные сети облетели фотографии бывшей участницы «Дом-2» в гробу, которые сделала во время похорон ее сестра.
Под снимком родственница Полины написала, что теперь у всех есть возможность попрощаться с ее любимой сестрой. Согласно обычаям, изголовье гроба украсили неживыми цветами, а в руки умершей положили иконку. Известно, что когда после кончины Полины Лобановой прошло сорок дней, ее старшая сестра Василиса опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, где попросила всех неравнодушных помянуть звезду «Дома-2».
Стоит напомнить, что не так давно родственница Полины Лобановой рассказала репортерам некоторые детали трагедии. По признанию Василисы, сразу после смерти брюнетки из ее квартиры пропала дорогостоящая шуба и практически все драгоценные изделия. По словам близкой подруги умершей, следователи попросту отказывались тщательно расследовать дело скоропостижной кончины 20-летней телезвезды реалити-шоу «Дом-2».
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» трагически скончалась этим летом. Тело Полины Лобановой было обнаружено в квартире ее друга, куда брюнетка приехала после вечеринки в ночном клубе. По словам свидетелей, в тот злополучный вечер девушка почувствовала себя неважно, однако от помощи врачей скорой, которая прибыла к заведению, телезнаменитость отказалась. По-прежнему остается загадкой, что же на самом деле стало причиной скоропостижной кончины Полины.
Некоторые знакомые Лобановой утверждают, что девушка умерла от передозировки запрещенными препаратами. Заметим, что данную версию до сих пор опровергают не только близкие друзья брюнетки, но и даже ее родственники, в том числе и родная сестра Василиса. Похоронили 20-летнюю Полину Лобанову 7 июля рядом с ее матерью в Подмосковье. Несколько часов назад все социальные сети облетели фотографии бывшей участницы «Дом-2» в гробу, которые сделала во время похорон ее сестра.
Под снимком родственница Полины написала, что теперь у всех есть возможность попрощаться с ее любимой сестрой. Согласно обычаям, изголовье гроба украсили неживыми цветами, а в руки умершей положили иконку. Известно, что когда после кончины Полины Лобановой прошло сорок дней, ее старшая сестра Василиса опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, где попросила всех неравнодушных помянуть звезду «Дома-2».
Стоит напомнить, что не так давно родственница Полины Лобановой рассказала репортерам некоторые детали трагедии. По признанию Василисы, сразу после смерти брюнетки из ее квартиры пропала дорогостоящая шуба и практически все драгоценные изделия. По словам близкой подруги умершей, следователи попросту отказывались тщательно расследовать дело скоропостижной кончины 20-летней телезвезды реалити-шоу «Дом-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:19