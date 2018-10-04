Дима Билан отправился в Тибет после проблем со здоровьем

Известно, что певец переболел пневмонией, и, в дополнение к такому недугу, он ещё узнал о межпозвоночной грыже. Билан прошёл серьёзное лечение и решил, что лучший способ реабилитации – это путешествия. В данный момент он отправился в Тибет, а потом планирует побывать в Непале, окунувшись в экзотику и спокойствие этого места. После каждой поездки Дима Билан оставляет фото и видеоролики в Instagram, где с удовольствие делится своими впечатлениями, местными красотами и случайными встречами. Дима Билан уверен, что путешествуя по Тибету, он ещё больше улучшит своё здоровье, и после возвращения приступит к творчеству.