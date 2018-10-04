АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с пятью камерами
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

Дима Билан отправился в Тибет после проблем со здоровьем

Всемирно известный певец Дима Билан после лечения решил начать своё путешествие с Тибета. Так он ещё больше восстановит свои силы.
Дима Билан отправился в Тибет после проблем со здоровьем

Известно, что певец переболел пневмонией, и, в дополнение к такому недугу, он ещё узнал о межпозвоночной грыже. Билан прошёл серьёзное лечение и решил, что лучший способ реабилитации – это путешествия. В данный момент он отправился в Тибет, а потом планирует побывать в Непале, окунувшись в экзотику и спокойствие этого места. После каждой поездки Дима Билан оставляет фото и видеоролики в Instagram, где с удовольствие делится своими впечатлениями, местными красотами и случайными встречами. Дима Билан уверен, что путешествуя по Тибету, он ещё больше улучшит своё здоровье, и после возвращения приступит к творчеству.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан отправился в Тибет после проблем со
Ольга Орлова не пожелала приехать на концерт
Фанаты: Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
Voice Access от Google позволяет управлять
Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram
Россия заняла второе место по числу смертей во
Сестра умершей участницы «Дома-2» Полины
В Калининградской области женщина выбросила
Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой
Недовольный Максим Фадеев рассказал, кем друг
Астроном снял на видео движущийся по поверхности
Ученые разгадали скрытый текст свитка 16-го века
LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с
Ведущая «Дома-2» анонсировала «непростой выбор»
Ученые назвали продукты, способные вызывать боль
Audi обновила спортивный автомобиль R8 LMS
Мария Лиман возбудила подписчиков в Instagram
Ученые: Виноградная кожица и семена способны
Виктория Дайнеко показала в Instagram сюрприз ко
Виктория Романец рассказала о своей непостоянной
С Екатериной Варновой никто не хочет общаться в
Ученые выяснили, что диабетики подвержены риску
Уфолог сделал снимки НЛО, вылетающего с
Кайли Дженнер покорила поклонников необычным
Астрологи назвали пары по знакам зодиака,
Водонаева показала видео с превращением в роковую
Учёные выяснили, что случится при отказе от
В Razer разработали один из самых быстрых
Ferrari презентовал новый 488 Pista Spider
Светлана Лобода намекнула на замужество
Просмотреть все новости