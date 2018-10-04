Voice Access от Google позволяет управлять смартфоном без рук

Новая разработка Google дает возможность почти полного голосового управления практически всеми функциями мобильного телефона. Как сообщается, возможно листать меню, произнеся слово направления движения, кликать на любое из приложений, сказав “tap” и порядковый номер. Для управления смартфоном достаточно заучить команды, или же иметь их список поблизости. Среди команд есть как общие, так и более прямые. При их грамотном комбинировании возможно достижение высокой скорости в управлении гаджетом.Сообщается, хоть приложение и станет, вероятно, общедоступным, его разрабатывали специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь члены общества, лишенные возможности физически взаимодействовать с телефоном конечностями, получат шанс самостоятельно звонить.