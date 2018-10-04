В Калининградской области женщина выбросила новорожденного сына на помойку

По словам представителя пресс-службы ведомства, женщина, подозреваемая в убийстве, не воспользовавшись медицинскими услугами, родила ребенка на дому. Когда младенец появился на свет, она завернула его в тряпки, в которых новорожденный задохнулся.Обнаружив, что ее сын умер, женщина положила его труп в пакет и отнесла на помойку. Тело в мусорном контейнере было найдено 30 сентября. Теперь подозреваемой грозит до пяти лет тюремного заключения.