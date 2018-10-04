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Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой

Известная голливудская актриса Кейт Хадсон в 49 лет в третий раз стала мамой. Об этом знаменитость уведомила своих фолловеров посредством поста на странице в Instagram.
Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой

Свою беременность Кейт Хадсон перестала скрывать уже в апреле 2018 года, а накануне в семье звезды произошло долгожданное пополнение. У актрисы родилась дочь, о чем она уведомила в соцсети, отметив, что назвать малышку принято решение в честь дедушки — Рони Роуз. Отцом девочки является Дэнни Фудзикава, стоящий во главе звукозаписывающей фирмы Lightwave Records. Отношения пары длятся более года, и некоторые даже подозревают, что влюбленные тайным образом связали себя узами брака.

В комментариях фолловеры страницы Кейт Хадсон начали массово поздравлять знаменитость с тем, что она таки дождалась пополнения. Кроме того, многим известно, что 49-летняя знаменитость уже продолжительный период времени мечтала именно о дочери.


 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:56

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