Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой

Свою беременность Кейт Хадсон перестала скрывать уже в апреле 2018 года, а накануне в семье звезды произошло долгожданное пополнение. У актрисы родилась дочь, о чем она уведомила в соцсети, отметив, что назвать малышку принято решение в честь дедушки — Рони Роуз. Отцом девочки является Дэнни Фудзикава, стоящий во главе звукозаписывающей фирмы Lightwave Records. Отношения пары длятся более года, и некоторые даже подозревают, что влюбленные тайным образом связали себя узами брака.В комментариях фолловеры страницы Кейт Хадсон начали массово поздравлять знаменитость с тем, что она таки дождалась пополнения. Кроме того, многим известно, что 49-летняя знаменитость уже продолжительный период времени мечтала именно о дочери.