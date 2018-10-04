Россия заняла второе место по числу смертей во время селфи
По результатам исследования, Россия размещается на втором месте по числу смертей, произошедших во время время селфи. На первой позиции находится Индия, на третьей – США.
Индийские специалисты организовали исследование мировых новостей за последние годы. Он насчитали по меньшей мере 259 случаев со смертельным исходом за период с октября 2011 года по ноябрь 2017, произошедших при попытке получить селфи. Индия занимает первое место по числу несчастных случаев – 159 человек. Вторая в перечне РФ, где 16 погибших, а третье место у США – 14 случаев. На четвёртом месте Пакистан – 11 пострадавших.
Отмечается, что с 2016 по 2017 год количество несчастных случаев больше, чем с 2014 по 2015 год. Так произошло из-за большей распространённости мобильных телефонов и доступности селфи-палок. Все погибшие во время селфи находились примерно в возрасте 23 лет, в основном это были молодые парни, которые больше склонны к риску, чем девушки.
Индийские специалисты организовали исследование мировых новостей за последние годы. Он насчитали по меньшей мере 259 случаев со смертельным исходом за период с октября 2011 года по ноябрь 2017, произошедших при попытке получить селфи. Индия занимает первое место по числу несчастных случаев – 159 человек. Вторая в перечне РФ, где 16 погибших, а третье место у США – 14 случаев. На четвёртом месте Пакистан – 11 пострадавших.
Отмечается, что с 2016 по 2017 год количество несчастных случаев больше, чем с 2014 по 2015 год. Так произошло из-за большей распространённости мобильных телефонов и доступности селфи-палок. Все погибшие во время селфи находились примерно в возрасте 23 лет, в основном это были молодые парни, которые больше склонны к риску, чем девушки.
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:23