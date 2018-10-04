Недовольный Максим Фадеев рассказал, кем друг другу приходятся его сын и Ольга Серябкина

Савва Фадеев был замечен в компании Серябкиной, после чего появились слухи об их романе. Сами звезды, впрочем, не давали повода для подобных сплетен. Максим Фадеев на своей странице в сети Instagram опубликовал запись, в которой пояснил, кем друг другу приходятся его сын и певица SEREBRO. Как утверждает продюсер, молодые люди состоят в родстве, хотя в каком именно, не сообщается. Кроме того, существенная разница в возрасте также является серьезным препятствием на пути возникновения отношений.Далее Максим Фадеев выразил недовольство в адрес СМИ, публикующих подобные новости, упрекая их в том, что главным для таких источников остаются красивые заголовки, а не правдивость фактов.