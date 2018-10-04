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Недовольный Максим Фадеев рассказал, кем друг другу приходятся его сын и Ольга Серябкина

Максим Фадеев опроверг слухи о том, что его сын Савва находится в романтических отношениях с Ольгой Серябкиной. По мнению певца, СМИ подорвали собственную репутацию подобными домыслами.
Недовольный Максим Фадеев рассказал, кем друг другу приходятся его сын и Ольга Серябкина

Савва Фадеев был замечен в компании Серябкиной, после чего появились слухи об их романе. Сами звезды, впрочем, не давали повода для подобных сплетен. Максим Фадеев на своей странице в сети Instagram опубликовал запись, в которой пояснил, кем друг другу приходятся его сын и певица SEREBRO. Как утверждает продюсер, молодые люди состоят в родстве, хотя в каком именно, не сообщается. Кроме того, существенная разница в возрасте также является серьезным препятствием на пути возникновения отношений.

Далее Максим Фадеев выразил недовольство в адрес СМИ, публикующих подобные новости, упрекая их в том, что главным для таких источников остаются красивые заголовки, а не правдивость фактов.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:42

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